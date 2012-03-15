Расширен перечень объектов для передачи из государственной в комсобственность

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в статью 7 Закона Украины «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности» относительно объектов инженерной инфраструктуры водопроводного хозяйства».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, этот закон Верховная Рада Украины приняла 23 февраля.

Законом расширяется перечень объектов, которые могут бесплатно передаваться из государственной в коммунальную собственность. В частности, за счет объектов инженерной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства (включая сети, сооружения, оборудование), которые связаны с поставками потребителям воды, отведением и очисткой сточных вод, а также благоустройством населенных пунктов.