Киевсовет передал 20 га метрополитену для строительства депо «Троещина»

Киевсовет передал КП «Киевский метрополитен» земельные участки общей площадью 20,24 га на улице Милославской в Деснянском районе для строительства и эксплуатации электродепо «Троещина».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.

За него проголосовали 99 из 109 зарегистрированных в зале депутатов.

18,59 га отведены для самого депо и 1,65 га - для обустройства схода линий метрополитена в электродепо.

Земельный участок свободный от капитальной застройки. Нормативная денежная оценка составляет 75,403 млн. грн.