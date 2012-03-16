В Киеве у Золотых ворот планируют построить офисно-развлекательный комплекс

В Киеве на углу улиц Владимирской и Прорезной планируют построить офисно-развлекательный комплекс.

Как передает корреспондент УНИАН, на сессии Киевсовета 15 марта было принято решение (66 голосов «за») о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка ООО «Златовлад» по ул. Владимирской, 43, букв. В, ул. Прорезной, 25-а, ул. Прорезной, 25-б для реконструкции нежилых зданий под офисный центр с магазинами, рестораном и подземной автостоянкой, их дальнейшей эксплуатации и обслуживания.

Речь идет о земельном участке площадью 0,1 га с передачей его в аренду на 5 лет для осуществления соответствующих работ по реконструкции сооружений.

В решении отмечается, что участок застроен домами общей площадью 1 тыс. 600 кв. м, которые принадлежат ООО «Златовлад» путем выкупа помещений. Ориентировочная площадь застройки участка 450 кв. м.