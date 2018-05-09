Гендиректор ТММ: плохой рынок корректирует планы компании

Мировой финансовый кризис заставляет одну из крупнейших национальных девелоперско-строительных компаний ТММ Real Estate Development отложить на год планировавшуюся продажу акций на Лондонской бирже. Генеральный директор ТММ Николай Толмачев в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал о переносе размещения, перспективах развития украинского рынка недвижимости в 2012 году и планах своей компании.

Финансовый кризис "отодвинул" планы размещения на год

Плохая конъюнктура на мировом финансовом рынке вынудила компанию ТММ Real Estate Development отложить на 2013 год вторичное размещение акций на Лондонской бирже, которое ранее планировалось на текущий год. Разместить предполагалось около 20 процентов от увеличенного уставного капитала.

«Вторичное размещение акций в 2012 году нереально из-за ситуации на внешних рынках. Поэтому мы откладываем размещение на 2013 год. Мы стоим на низком старте, потенциал мы не растратили, но ждем лучших времен», - сказал Толмачев.

Для привлечения дополнительных средств на строительные проекты, гендиректор ТММ, также не исключает возможности выпуска компанией в 2013 году бондов.

В текущем году финансирование проектов будет осуществляться за счет собственных средств и револьверной кредитной линии Ощадбанка на 500 миллионов гривен. Срок возврата средств по этой линии – сентябрь 2016 года.

ТММ основана в 1992 году. Осуществляет девелоперские и строительные проекты в Киеве и нескольких украинских регионах, а также занимается производством строительных материалов. Всего за период своей работы на украинском рынке компания реализовала 32 проекта недвижимости общей площадью более 600.000 квадратных метров в Киеве, Харькове, Житомире и Ялте. С 2007 года акции ТММ Real Estate Development торгуются на площадке Open Market Франкфуртской биржи, после того как продала в рамках IPO 13 процентов акций за 105 миллионов долларов.

Планы на 2012 год

В текущем году, прогнозирует Толмачев, компания введет в эксплуатацию в Киеве и Харькове порядка 80.000 квадратных метров жилья по сравнению с 123.000 квадратных метров, введенных в эксплуатацию в 2011-2010 годах.

В частности, в Киеве планирует сдать вторую очередь жилого комплекса "Сонячна брама", а в Харькове – комплекс "Green Town".

Знаковый для ТММ столичный комплекс «Сонячна брама» включает 14 жилых домов на 1.187 квартир общей площадью 234.000 квадратных метров, компания планирует полностью ввести его в эксплуатацию во втором квартале 2014 года.

Толмачев сообщил, что в августе 2012 года компания планирует начать строительство в столице проекта премиум-класса общей жилой площадью около 30.000 квадратных метра в переулке Лабораторный. Этот объект должен быть построен в течение 2,5 лет.

Активы ТММ Real Estate Development по состоянию на 31 декабря 2010 года выросли до 374,2 миллиона долларов с 356,8 миллиона на 31 декабря 2009 года.

В 2010 году ТММ получила консолидированную чистую прибыль по МСФО в размере 17 миллионов долларов по сравнению с чистыми убытками в 14,3 миллиона долларов в 2009 году. Доход компании в 2010 году вырос до 51,3 миллиона долларов с 42,2 миллиона годом ранее. Свои финансовые результаты за 2011 года ТММ планирует объявить в мае.

По прогнозу Толмачева, по итогам и текущего, и прошлого года стоимость активов вырастет.

Общий долг компании находится в настоящее время на уровне $116 миллионов и компания не видит рисков с его обслуживанием.

Строители настроились на парламентские выборы

Стагнация в строительной отрасли Украины продолжается, что подтверждается данными Государственной службы статистики. В 2011 году в стране (включая сельскую местность) введено в эксплуатацию 9,410 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,8 процента превысило показатель 2010 года. До экономического кризиса Украина строила ежегодно порядка 10 миллионов квадратных метров жилья.

При этом, в более зажиточных городах темпы падения строительства жилья практически не наблюдались, а столица с почти трехмиллионным населением продемонстрировала в прошлом году, согласно официальной статистике, рост на 48,3 процента. По оценкам аналитиков, в настоящее время средняя стоимость вторичного жилья в Киеве находится на уровне 1.800-2.200 долларов, что на треть меньше, чем до разразившегося три с половиной года назад кризиса.

«Ипотечного кредитования на рынке нет. На рынок первичного жилья приходят последние покупатели, которым необходимо жилье и которые полагаются только на собственный ресурс. Этот баланс между спросом и предложением сейчас находится на низком уровне. И на рынке уже сейчас чувствуется дефицит малометражных квартир. Все что от 35 до 70 метров – это очень ликвидно, а большие квартиры можно продавать по полгода», - сказал Толмачев.

По его прогнозу, в 2012 году очень дорогое элитное жилье может на первичном рынке подорожать к прошлому году на 15-20%, рост цен в сегменте бизнес-жилья составит в текущем году 5-10%, а цены на рынке эконом-жилья будут находится на уровне 2011 года.

«В эконом-классе есть полная стабилизация. Цена недвижимости в этом сегменте в Киеве в зависимости от района, проекта и близости к метро находится на уровне 8.000-10.000 гривен. Это рыночная цена. И я ожидаю здесь незначительные сезонные колебания и перед выборами, наверное, будет оживление», - сказал гендиректор ТММ.

Парламентские выборы, традиционно порождающие приток в столицу новых зажиточных покупателей недвижимости, запланированы на октябрь 2012 года.

По словам Толмачева, в столице сейчас насчитывается порядка 200 «замороженных» проектов, которые в ближайшие годы будут искать новых собственников, способных завершить строительство.

«На рынке столицы останется около 10 игроков. Будут эффективны точечные проекты, осуществляемые небольшими компаниями, а большие массивы будут возводиться большими компаниями. Таких осталось около пяти. В прошлом году Киев показал около 1,5 миллионов квадратных метров, а в этом, думаю, будет сдано около 1,0 миллиона», - сказал Толмачев.

Юрий Куликов (УНИАН)