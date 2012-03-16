Президент дал Кабмину ряд поручений в сфере строительства и ЖКХ

Президент поручил правительству в марте внести на рассмотрение ВР законопроект о налоге на недвижимость

Правительство, Министерство финансов и Государственная налоговая служба должны в марте текущего года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно определения базой налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, общей площади объекта жилой недвижимости".

Это определено Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденным указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 от 12 марта т.г.

При этом в мае т.г. правительство должно определить порядок предоставления органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и органами, осуществляющими регистрацию места проживания физических лиц, органам ГНСУ информации, необходимой для администрирования налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

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Президент поручил Кабмину в марте внести на рассмотрение ВР законопроект о сокращении до 7 дней сроков получения градостроительных условий для застройки

Кабинет министров Украины и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в марте текущего года должны внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по сокращению до семи рабочих дней сроков получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка».

Это определено Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденным указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 от 12 марта т.г.

Также в марте т.г. Кабмин и Минрегион должны внести на рассмотрение парламента законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по сохранению права на выполнение подготовительных и строительных работ в случае изменения заказчика или подрядчика соответствующих работ без переоформления разрешений и других документов».

Согласно нацплану, Кабмину, Минрегиону, Госземагентству поручено в апреле т.г. внести на рассмотрение парламента законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обязательному проведению государственной регистрации права государственной или коммунальной собственности на земельные участки перед выставлением их на земельные торги».

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Янукович подписал закон о регулировании инвестиционной деятельности в сфере ЖКХ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно регулирования инвестиционной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено, что инвестиционные программы разрабатываются субъектами ведения хозяйства в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода.

Порядок разработки, согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов ведения хозяйства в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода устанавливается совместным решением центрального органа исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, центрального органа исполнительной власти в сфере инвестиционной деятельности и национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Субъекты ведения хозяйства в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода для проведения в установленном законодательством порядке расчетов по инвестиционным программам открывают специальные счета.

На указанные счета субъекты ведения хозяйства перечисляют средства в объеме, предусмотренном в установленных тарифах для выполнения инвестиционных программ.

Порядок зачисления средств на специальный счет, использование указанных средств и осуществление контроля над их расходованием устанавливается Кабинетом министров Украины.

Субъекты ведения хозяйства в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода - владельцы специальных счетов - обязаны использовать средства, находящиеся на таких счетах, исключительно для выполнения инвестиционных программ. Использование указанных средств для каких-либо других целей запрещается.

Порядок контроля над реализацией инвестиционных программ в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода, теплоснабжения, а также предельный уровень стоимости инвестиций, которые могут привлекаться по инвестиционным программам, включающихся при расчете экономически обоснованных расходов, предельный срок действия инвестиционных программ до момента полного погашения обязательств по ним устанавливаются Кабинетом министров.

Субъекты ведения хозяйства в сфере теплоснабжения для проведения в установленном законодательством порядке расчетов по инвестиционным программам открывают специальные счета.

На указанные счета субъекты ведения хозяйства перечисляют средства в объеме, предусмотренном в установленных тарифах для выполнения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 23 февраля.