Строительные предприятия Украины в январе-феврале снизили объемы работ на 0,5%

Строительные предприятия Украины в январе-феврале 2012 года снизили объемы работ на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 5 млрд. 604,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 4,9%, до 717,4 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – уменьшили на 1%, до 4 млрд. 270,9 млн. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – уменьшили на 2,6%, до 575,1 млн. грн., по завершению строительства – снизили на 15,2%, до 31,5 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 28%, до 9,4 млн. грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 83,6% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 9,8%, по текущему ремонту – 6,6%.

В частности, строительные предприятия Киева в январе-феврале т.г. увеличили объем работ на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 1 млрд. 462,8 млн. грн., выполнив 26,1% общегосударственного объема работ.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в 2011 году увеличили объемы работ на 11,1% по сравнению с 2010 годом – до 60 млрд. 454,3 млн. грн.