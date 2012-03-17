Минюст и Минрегион разработают законопроект об инвентаризации недвижимости

Министерство юстиции и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в марте текущего года разработают для внесения Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ законопроект о технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.

Это определено Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденным указом Президента В.ЯНУКОВИЧА №187/2012 от 12 марта т.г.

В частности, в документе предлагается определить понятие «техническая инвентаризация», которая заключается в определении фактической площади, объема и технического состояния объекта.

Предполагается обязательное проведение технической инвентаризации построенных объектов недвижимости, при приеме их в эксплуатацию, достроенных и перепланированных объектов, а также при проведении сделок по отчуждению объектов недвижимого имущества, не принятых в эксплуатацию, объектов не завершенного строительства, а также для самовольно построенных и бесхозных объектов недвижимости.

Также документ будет содержать запрет требовать у собственника недвижимого имущества проведения технической инвентаризации в случаях, не предусмотренных законом.

Предполагается, что техническую инвентаризацию объектов недвижимости будут проводить субъекты хозяйствования любой формы собственности, получившие лицензию на этот вид деятельности.

Ожидается, что законопроект упростит разрешительные процедуры по переоборудованию, перепланировке жилого здания или помещения и порядку введения его в эксплуатацию.

В документе будет предусмотрено усиление ответственности за самовольное переоборудование, перепланировку жилого здания или помещения, использование не по назначению жилых помещений, а также возмещение в полном объеме физическим и юридическим лицам вреда, причиненного такими неправомерными действиями.

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