Кабмин определит размер пени за несвоевременный расчет за ЖКУ

Кабинет министров Украины, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в апреле т.г. определят размер и порядок взыскания пени за несвоевременные расчеты за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Это определено Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденным указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 от 12 марта т.г.

Согласно документу, таким образом планируется достичь 98% уровня расчетов населения Украины за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

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