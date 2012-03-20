Минрегион формирует персональный состав Нацсовета по вопросам ОСМД

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины начало прием заявок от представителей местных органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций, объединений совладельцев многоквартирных домов, объединений профсоюзов и работодателей, субъектов хозяйствования для включения в состав Национального совета по вопросам создания и обеспечения функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как указывается в сообщении, прием документов продлится до 30 марта т.г. включительно.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 марта т.г. создал Национальный совет по вопросам создания и обеспечения функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) как временный консультативно-совещательный орган правительства.

Основными задачами совета являются координация действий органов исполнительной власти по вопросам создания и обеспечения деятельности ОСМД, содействие в решении проблемных вопросов, а также привлечение общественности к нормотворческой деятельности.

Орган призван анализировать состояние дел и причины возникновения проблем в процессе создания и обеспечения деятельности ОСМД, подавать правительству разработанные по результатам работы рекомендации и предложения. Персональный состав совета будет утверждаться приказом Минрегиона.

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