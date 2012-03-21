Первый Президент независимой Украины Леонид КРАВЧУК инициировал создание Гражданского форума Киева.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН во вторник.

Л.КРАВЧУК отметил, что в столице состоялся круглый стол “Европейские стандарты для европейской столицы” по вопросам развития Киева в сочетании с необходимостью сохранения культурного и исторического наследия, повышения уровня стандартов жизни киевлян и совершенствования системы управления городом. Участниками круглого стола стали специалисты в разных областях промышленности, науки, культуры, образования, спорта и других сфер жизнедеятельности. Они высказали свое виденье перспектив развития родного города.

Как сообщил Л.КРАВЧУК, в результате проведения круглого стола была утверждена резолюция, в которой отмечается, что на сегодняшний день “все существующие планы развития города или исчерпаны, или устарели и не отвечают современным требованиям. Проблемы, которые накапливались годами и десятилетиями, требуют не “латания дыр”, а “прорывного” комплексного подхода к их разрешению”.

Л.КРАВЧУК обратил внимание на то, что резолюцию подписали как известные люди, которым не безразлично будущее столицы Украины, так и лидеры общественных объединений, профсоюзные лидеры. В частности, это первый космонавт независимой Украины Леонид КАДЕНЮК, президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий КРЕМЕНЬ, председатель Украинского фонда культуры Борис ОЛИЙНЫК, генеральный директор ПАО “Киевметрострой” Владимир ПЕТРЕНКО, академик Национальной академии медицинских наук Украины Петр ФОМИН, председатель Национального союза художников Украины Владимир ЧЕПЕЛИК и другие.

“Мы призываем киевскую власть учитывать мнение городской общины при планировании развития города в средне- и долгосрочной перспективе, обсуждать проблемы в постоянном диалоге с представителями общества, принимать стратегические решения только после их всестороннего общественного обсуждения”, - процитировал Л.КРАВЧУК резолюцию.

Он сообщил, что участники круглого стола приняли решение созвать неформальный Гражданский форум Киева с целью формирования точки зрения киевской общины по поводу различных аспектов развития столицы. Также создан оргкомитет, которому поручено подготовить и провести учредительный съезд Гражданского форума Киева. Ориентировочно этот съезд планируется на конец марта.

По словам Л.КРАВЧУКА, идея заключается в создании определенной структуры, которая “будет идти совместно, а не каждый сам по себе, отдельно, не имея возможности для совместного действия”.

“Но если созвать Форум, а власть будет иметь иную позицию, чем Форум, или власть не будет заинтересована в поддержке Форума общественного, то Форум останется на бумаге и не будет конкретных действий. Поэтому когда мы посмотрели на ситуацию и увидели, что нынешняя власть начинает действовать и это реально никто не может отрицать – я общался с десятками людей, которые отмечают, что реально началось решение тех проблем, которые годами не решались, – и тогда мы решили созвать организационный комитет, круглый стол, в расчете на то, что нынешняя власть будет с нами сотрудничать и взаимодействовать”, - сказал Л.КРАВЧУК.

По его словам, не ставилась задача создать организацию, которая будет противостоять. “Мы хотим сотрудничать, хотим помочь. Хотим стать той стеной, которую трудно переступить тем людям, которые намерены нарушать образ жизни Киева, уничтожать исторические места, не проводить реформ, то есть жить только для себя, пренебрегая интересами Киева”, - подчеркнул Л.КРАВЧУК.

Л.КРАВЧУК сообщил, что председателя КГГА он уже проинформировал о намерении учредить такое сотрудничество между властью и общиной столицы. Л.КРАВЧУК отметил, что по каждому направлению из разных сфер жизни специалисты соберут и наработают свои предложения, проекты и возможные пути их реализации. Таким образом Форум предложит местной власти виденье общественности на улучшение жизни в столице. Предусматривается, что после этого с властью будет подписано или соглашение, или программа совместных действий. “И когда власть поддержит наши предложения, мы поддержим предложения власти, тогда можно будет сказать, что мы начинаем взаимодействовать”, - подчеркнул Л.КРАВЧУК.

“Александр Павлович ПОПОВ, с которым мы говорили, он согласился с тем, чтобы мы такое действие начали”, - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ МИД отказалось от 10 земельных участков, предложенных ему вместо Пейзажной аллеи