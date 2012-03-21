ВР планирует размежевать земли государственной и коммунальной собственности

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размежевания земель государственной и коммунальной собственности».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 227 народных депутатов из 391, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Земельный кодекс Украины и законы Украины «О землеустройстве», «О государственной экспертизе землеустроительной документации».

Законопроектом предлагается размежевать земли государственной собственности на земли государства и земли коммунальной собственности. При этом, землями коммунальной собственности предлагается определить все земли в пределах сел, поселков, городов, кроме земельных участков, которые находятся в постоянном пользовании органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений, организаций, а также земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной собственности, а все другие земли (кроме земель частной собственности) в силу закона будут оставаться в государственной собственности.

Законопроектом предлагается обеспечить соблюдение правила, по которому право собственности на недвижимое имущество, предприятия, учреждения, организации, которые находятся в государственной и коммунальной собственности, и земельный участок, на котором они размещены, должны объединяться в одном лице. В отличие от существующего состояния дел, когда разграничение земель государственной и коммунальной собственности является единоразовым актом, законопроектом предлагается установить, что предоставление органами государственной власти, органами местного самоуправления земельного участка для потребностей государства или территориальной общины осуществляется путем передачи ее в государственную или коммунальную собственность.

Законопроект согласовывает редакцию Земельного кодекса Украины с Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно возможности сельских, поселковых городских советов иметь объекты коммунальной собственности на территории других населенных пунктов. Законопроектом предусмотрено также изменить полномочия органов исполнительной власти относительно осуществления права собственности на земельные участки. В частности, планируется предоставить указанные полномочия одному органу исполнительной власти, которым будет: относительно земель государственной собственности в пределах сел, поселков, мост районного значения за пределами населенных пунктов на территории района – районные государственные администрации, в других случаях – областные государственные администрации. Предлагается определить автоматический переход права собственности на земли и земельные участки государственной собственности, которые включены в границы населенного пункта (кроме земель, которые по закону не могут передаваться в коммунальную собственность) к территориальной общине.