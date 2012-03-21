Территория Харькова увеличится на 5 тысяч гектаров

Территория города Харькова увеличится на 5 тысяч гектаров.

Об этом сообщает сайт Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя городского председателя - директора Департамента градостроения, архитектуры и земельных отношений Татьяну ОВИННИКОВУ.

По ее словам, госпредприятие «Востокгеоинформ» уже разработало землеустроительную документацию для новых границ города. Продолжается согласование этих изменений на сессиях 13 поселковых советов.

В результате изменения границ территория Харькова увеличится с 30 тыс. га до 34,9 тыс. га. Вместе с тем, из ведания города поселковым советам отойдет около 52 га земель.

«Разрабатывая новые границы, «Востокгеоинформ» пытался максимально приблизить их к Окружной дороге. Предприятие очень корректно подошло к изменению границ, не порезав ни одного участка земли, на который выданы документы и государственные акты. Незначительное количество городских земель отойдет поселковым советам, но, в основном, это паевые участки», - отметила Т.ОВИННИКОВА на брифинге.

Она подчеркнула, что среди тех территорий, которые перейдут Харькову, есть такие, что фактически находились в городе, но были приписаны к одному из поселков, в частности это МЖК «Интернационалист». Директор Департамента отметила, что самую большую территорию - 2602 га - городу передает Кулиничевский поселковый совет.

В то же время Т.ОВИННИКОВА отметила, что городу в основном переходят земли сельскохозяйственного назначения. В связи с тем, что генеральный план предусматривает развитие города как с жилищной застройкой, так и с созданием инфраструктуры сферы обслуживания, в отдельных случаях целевое назначение земель будут изменять.