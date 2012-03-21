Изменения в закон об ОСМД позитивно скажутся на их деятельности — участник рынка

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома» (№8474), принятый Верховной Радой во втором чтении, позитивно скажется на деятельности ОСМД.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал представитель ассоциации объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) «Жито-Мир» Игорь СКОРОПАД.

«То, что он (закон - УНИАН) улучшит состояние ОСМД, я в этом уверен», - сказал он.

В частности, среди позитивных моментов закона И.СКОРОПАД отметил обязательное членство в ОСМД, что подразумевает уплату членских взносов всеми владельцами квартир в доме.

По словам консультанта по юридическим вопросам Института местного развития Дмитрия ЛЕВИЦКОГО, если какой-то владелец квартиры в доме, где создано ОСМД, не захочет платить взнос после вступления в силу закона, то ОСМД может взыскать с него задолженность через суд, вплоть до наложения взыскания на квартиру.

«Есть судебный приказ, есть исковое производство, есть закон о государственной исполнительной службе и закон об исполнительном производстве. С любого должника можно взыскать задолженность, в конечном итоге, при определенных условия, аж до взыскания на его квартиру», - сказал он.

В законе также определено, что ОСМД управляет домом с момента своей государственной регистрации, что ускорит передачу дома на баланс объединениям. Также, согласно закону, ОСМД имеет право выступать заказчиком работ по капитальному ремонту и имеет право получать средства из государственного и местных бюджетов. До этого заказчиками и распорядителями средств были исключительно управления ЖКХ.

Кроме того, льготы и субсидии определенным категориям граждан на основании этого закона будут предоставляться и рассчитываться на взносы и платежи, которые определяются общим собранием ОСМД.

Д.ЛЕВИЦКИЙ отметил, что закон урегулировал ряд важных для деятельности ОСМД вопросов. К примеру, закон прямо определяет порядок голосования на общих собраниях и условия проведения письменного опроса совладельцев.

«В целом законопроект делает ОСМД менее зависимым от предписаний подзаконных нормативно-правовых актов, а также от желания или нежелания конкретных должностных лиц способствовать деятельности ОСМД», - сказал он.

Юрист также отметил, что закон прямо предусматривает и гарантирует право ОСМД определять себе исполнителей жилищно-коммунальных услуг, содержит более четкие положения относительно передачи земельного участка в собственность или постоянное пользование ОСМД.

В свою очередь член комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Виктор МАТЧУК акцентировал внимание на негативных моментах документа.

Согласно закону, земучастки государственной или коммунальной собственности, на которых расположены многоквартирные жилые дома, относящиеся к ним здания, сооружения, а также придомовые территории, предоставляются в пользование юридическим лицам, осуществляющим управление этими домами.

В то же время предусматривается, что в случае создания ОСМД, земучасток, на котором расположен дом, по ходатайству высшего органа управления объединения передается бесплатно в собственность или постоянное пользование этого объединения.

«Но нигде не предусмотрено, что при этом прекращается постоянное пользование управителем. Нигде не предусматривается, что если создано ОСМД и оно принимает решение о том, что нанимает управителя, норма о предоставлении ему в постоянное пользование земельного участка уже не действует», - пояснил В.МАТЧУК.

При этом он отметил, что данный законопроект принят в значительной мере благодаря общественным организациям, которые защищают права ОСМД.

Как сообщал УНИАН, 15 марта т.г. Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома» (№8474).