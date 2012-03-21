Кабмин предлагает ВР утвердить программу передачи общежитий в комсобственность

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде принять решение о передаче общежитий в собственность территориальных общин в течение 2012-2015 годов.

Соответствующий проект общегосударственной целевой программы зарегистрирован в ВР.

Целью Программы является передача общежитий в собственность территориальных общин для обеспечения реализации жилищных прав жильцов общежитий.

Согласно проектом, пообъектный перечень общежитий государственной формы собственности, которые подлежат передаче в собственность территориальных общин, утверждается Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины ежегодно во время распределения средств между регионами в пределах бюджетных назначений на соответствующий год. В результате выполнения Программы в собственность территориальных общин будут переданы 1058 общежитий общей площадью 2457,82 тыс. кв. метров, что будет способствовать уменьшению обусловленной жилищной проблемой социальной напряженности в обществе, которая существует многие годы.

В частности, в собственность территориальных общин предполагается передать в 2012 году - 214 общежитий; 2013 году - 263 общежития; 2014 году - 294 общежития; 2015 году - 287 общежитий.

Эффективность выполнения Программы определяется по результатам проведения ежегодного мониторинга с учетом соблюдения сроков осуществления и объемов финансирования предусмотренных ею мероприятий, количества общежитий, переданных в собственность территориальных общин, количества граждан, которые приобрели право собственности на жилые помещения в таких общежитиях.

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств государственного и местных бюджетов, а также других источников. Общий объем финансирования, предусмотренный по региональным программам передачи, составит 1 224 400,1 тыс. грн., из них из государственного бюджета – 612 200,05 тыс. грн., из местных бюджетов – 612 200,05 тыс. грн. При этом объем расходов на выполнение Программы будет уточняться во время составления проекта государственного бюджета Украины на соответствующий год. Распределение средств между регионами будет осуществляться в соответствии с утвержденным Кабинетом министров Порядком использования средств, предусмотренных для выполнения этой программы.

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