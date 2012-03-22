«Еврохолдинг Инвест» планирует строительство гостиницы в Киеве

Владелец компании «Еврохолдинг Инвест» Вадим Бухкалов и владелец группы компаний «Автоарт», официальный дилер Toyota-Lexus, Александр Лалаян планируют строительство гостиницы по ул. Глыбочицкой, 16-б в Шевченковском районе Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам 21 марта сообщил А.Лалаян.

По его словам, сегодня ведутся переговоры с международным гостиничным оператором Mariott об управлении гостиницей, категория гостиницы пока не определена.

«Мы ведем переговоры с Mariott, процесс в стадии переговоров», - сказал он.

По словам А.Лалаяна, земельный участок, площадью около 50 соток, свободен от застройки и находится в собственности компании «Еврохолдинг Инвест».

По оценкам владельца ГК «Автоарт», сумма инвестиций в строительство гостиницы составляет от 25 до 60 млн долл. в зависимости от категории.

Он уточнил, что это будут совместные инвестиции с В.Бухкаловым и, возможно, с другими лицами. А.Лалаян не исключил, что реализацией проекта будет заниматься компания, специально созданная для этих целей.

В свою очередь В.Бухкалов добавил, что, скорее всего, это будет трехзвездочная гостиница ориентировочно на 250 номеров.

Он допускает, что строительство гостиницы может быть начато в текущем году.

«Если все будет хорошо, то в этом году начнем строительство», - добавил В.Бухкалов.

Ранее «Еврохолдинг Инвест» планировал строительство офисного центра на данном земельном участке.

Справка УНИАН. Компания «Еврохолдинг Инвест» создана для управления своими предприятиями. В состав ОАО "Еврохолдинг Инвест" входят "Компания "Еврошина", "Евроэкспресс", "К2 East Promotion", "Евро-ПиАр", "Евротекстиль" (Дом моды Анны Бублик), "Альянс-Плюс" и "ЕвроАвто".