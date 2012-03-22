Парламент принял закон об индустриальных парках

Верховная Рада приняла в целом Закон Украины «Об индустриальных парках».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовал 271 народный депутат из 415, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет, что право на создание индустриальных парков на землях государственной и коммунальной собственности имеют органы государственной власти, органы местного самоуправления, которые по Конституции Украины осуществляют право владельца на землю от имени украинского народа и в соответствии с законом наделены полномочиями распоряжения земельными участками, а также арендаторы земельных участков. Право на создание индустриальных парков на землях частной собственности имеют владельцы или арендаторы земельных участков, которые согласно этому закону отвечают требованиям относительно использования их для индустриального парка.

На земельных участках, переданных в аренду, индустриальные парки могут создаваться по инициативе арендаторов после внесения соответствующих изменений в договор аренды земельного участка и принятия арендодателем решения о согласовании концепции индустриального парка.

Земельный участок, на котором планируется создание и функционирование индустриального парка, может располагаться в пределах или за пределами населенных пунктов и должен отвечать таким требованиям: относиться к категории земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения; быть пригодным для промышленного использования с учетом условий и ограничений, установленных соответствующей градостроительной документацией; площадь земельного участка или совокупная площадь смежных земельных участков должна составлять не меньше 15 гектаров и не больше 700 гектаров. Срок использования земельного участка для индустриального парка должен составлять не меньше 30 лет со дня принятия решения о создании индустриального парка.

Управляющая компания, которая в установленном законом порядке приобрела право аренды на земле индустриального парка, передает во владение и пользование земельные участки (субаренда) с правом их застройки участникам без дополнительного согласования с инициатором создания индустриального парка. В случае, если на один земельный участок на территории индустриального парка претендуют два и больше потенциальных участника, управляющая компания обязана провести конкурс с учетом концепции индустриального парка. Земельный участок из земель государственной или коммунальной собственности, свободный от застройки, на котором создан индустриальный парк, предоставляется управляющей компании на праве аренды без проведения земельных торгов.

Источниками финансирования обустройства территории индустриального парка могут быть средства государственного и местных бюджетов, выделенные в порядке и объемах, предусмотренных законодательством, средства частных инвесторов, в том числе привлеченные по модели государственно-частного партнерства, привлеченные средства, включая кредиты банков и других финансово-кредитных учреждений, средства из других источников, не запрещенных законодательством.

Решение о создании индустриального парка принимается инициатором создания на основании утвержденной согласно требованиям данного закона концепции индустриального парка.

Уполномоченный государственный орган создает и ведет Реестр индустриальных парков, в который по заявлению инициаторов создания включаются индустриальные парки для предоставления государственной поддержки, предусмотренной разделом 8 данного закона.