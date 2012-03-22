Риелторы намерены подписать меморандум против законопроекта о риелторской деятельности

Организации риелторов планируют подписать меморандум против разработанного Министерством экономического развития и торговли законопроекта «Об особенностях ведения риелторской деятельности» и в поддержку законопроекта «О риелторской деятельности» Игоря ПРАСОЛОВА с возможностью его доработки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Национального совета Риелторской палаты Украины (РПУ) Александр БОНДАРЕНКО.

«Некоторые общественные организации риелторов готовы подписать совместный меморандум в поддержку законопроекта Игоря ПРАСОЛОВА, против законопроекта Минэкономики», - сказал он.

Председатель Нацсовета РПУ уточнил, что подписать документ планируют всеукраинские организации - Риелторская палата Украины, Союз специалистов по недвижимому имуществу Украины, Лига экспертов Украины, Гильдия риелторов Украины, Всеукраинское объединение специалистов по недвижимости «ФИАБСИ-Украина», а также региональные организации риелторов в 10 регионах.

По словам А.БОНДАРЕНКО, законопроект Минэкономразвития абсолютно изменил концепцию, изложенную в законопроекте «О риэлторской деятельности», автором которого является народный депутат И. ПРАСОЛОВ.

«Если в законопроекте ПРАСОЛОВА предполагается саморегулирование с элементом государственного контроля..., то законопроект, который подготовлен в Кабмине, такой, знаете, гладенький, как яичко, не за что зацепиться. Но при всем при этом, это документ позавчерашнего дня. Приблизительно таким образом поступали государства, когда они в каком-то развивающемся сегменте хотели установить определенные жесткие правила», - пояснил участник рынка.

Он уточнил, что сегодня проект меморандума обсуждается в риелторской среде, работу над документом планируют завершить 23 марта, а подписать — 26-27 марта.

По подсчетам участника рынка, всего в Украине насчитывается порядка 35 региональных и всеукраинских организаций риелторов.

Как сообщал УНИАН, законопроектом «Об особенностях ведения риелторской деятельности» Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает ограничить максимальный размер оплаты риелторских услуг 3% стоимости недвижимого имущества, указанного в договоре относительно такого имущества. Документ еще не зарегистрирован в парламенте.

Законопроект определяет, что риелтором может быть гражданин Украины, а также иностранец или лицо без гражданства, имеющее разрешение на иммиграцию в соответствии с положениями Закона Украины «О миграции». Также риелтор должен иметь высшее образование, владеть государственным языком, пройти обучение по программе базовой подготовки или стажировку в течение одного года у субъекта риелторской деятельности, сдать квалификационный экзамен, получить квалификационное свидетельство риелтора и зарегистрироваться в Государственном реестре субъектов риелторской деятельности.

Квалификационное свидетельство, которое подтверждает профессиональную подготовку риелтора по всем видам риелторских услуг, выдается Фондом государственного имущества Украины на основании соответствующего решения экзаменационной комиссии. За выдачу квалификационного свидетельства взимается плата в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан, которая направляется в государственный бюджет Украины.

Законопроект №8781 «О риелторской деятельности» зарегистрирован народным депутатом И. ПРАСОЛОВЫМ (Партия регионов) в парламенте 7 июля 2011 года.

Документом закрепляется понятие «риелтора», которым может быть любое физлицо, имеющее высшее образование уровня бакалавра, прошедшее профессиональную подготовку и курс повышения квалификации риелторов. По результатам сдачи соответствующего квалификационного экзамена риелтор получает соответствующие документы и регистрируется в реестре риелторов.

Согласно законопроекту, реестр риелторов и реестр субъектов риелторской деятельности ведет Риелторская палата Украины, являющаяся саморегулирующейся организацией, которая и определяет положения об этих реестрах и порядок выдачи справок из реестров.

В июне 2007 года Верховная Рада Украины не поддержала законопроект №3499 «О риелторской деятельности», призванный урегулировать на законодательном уровне риэлторскую деятельность на рынке недвижимости страны, автором которого выступал И.ПРАСОЛОВ.