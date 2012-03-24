В ближайшее время вопрос с «хрущевками» решен не будет

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины заявил, что в ближайшее время вопрос с реконструкцией «хрущевок» решен не будет.

Об этом он сообщил в чате на сайте Корреспондент.net.

«Не будет. Сто процентов», - ответил министр на вопрос, будет ли при действующей власти в Киеве начат хоть один масштабный проект по реконструкции «хрущевок».

А.БЛИЗНЮК отметил, что среди проблем с реконструкцией «хрущевок» - вопрос отселения жителей из домов.

«Вы, собственники, в том числе и этих «хрущевок», вместе с государством, которое должно участвовать в первом капитальном ремонте после приватизации, должны сесть и сказать: мы организовались как собственники... Мы готовы вносить столько-то, - что государство нам может сделать? Это в отношении ремонтов. А в отношении моей категоричности по отселению, это тоже рудименты социалистической системы... Если в доме хотя бы один человек не согласен, схема работать не будет», - сказал он.

Министр добавил, что министерство будет совершенствовать законодательство в плане регулирования вопроса отселения.