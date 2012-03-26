Reikartz 1 июня откроет первую гостиницу «Рациотель» в Киеве

Управляющая компания Reikartz Hotel Management планирует 1 июня т.г. открыть первую двухзвездочную гостиницу под брендом «Рациотель» в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, компания Reikartz Hotel Management подписала договор об управлении первой гостиницей в Киеве под брендом «Рациотель», которая расположена рядом со станцией метро «Бориспольская». Гостиница рассчитана на 108 номеров.

В пресс-службе уточнили, что на сегодня «Рациотель Киев» находится на этапе комплектации и подготовки к запуску. Гостиница откроется в режиме «soft-opening» 1 июня 2012 года, с тем чтобы принять болельщиков Чемпионата Евро-2012.

В компании не уточнили название владельца гостиницы.

Как сообщал УНИАН, управляющая компания Reikartz Hotel Management планирует в 2012 году начать развитие в Украине новой сети бюджетных гостиниц Raziotel («Рациотель»).

Компания заявила о намерении к концу 2012 года управлять, как минимум, 20 отелями в Украине под брендами «Reikartz Hotels & Resorts» и «Рациотель». В 2012 году к открытию заявлены гостиницы «Reikartz Мариуполь» (май 2012) и «Reikartz Житомир» (октябрь 2012).

Справка УНИАН. Компания Reikartz с 2003 года развивает в Украине сеть гостиниц Reikartz Hotels & Resorts. Первая гостиница «Reikartz Карпаты» в с. Ждениево была открыта в декабре 2008 года. По состоянию на январь 2012 года. сеть включает 14 гостиниц, из которых 13 гостиниц уровня 3-4 звезды и гостиница «Атлантика» уровня 2 звезды в Севастополе.

Гостиницами управляет компания Reikartz Hotel Management.