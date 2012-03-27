В Киеве для размещения болельщиков Евро-2012 есть около 50 тыс. мест стоимостью от 12 до 109 евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко сегодня в ходе официального открытия первой в Восточной Европе пятизвездочной гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv по ул. Набережно-Крещатицкая, 1а в Киеве под управлением международного гостиничного оператора Fairmont Hotels & Resorts.

«Не понимаю, откуда идет информация относительно завышения цен, относительно невозможности предоставить нормальные условия жизни для болельщиков», - сказал он.

А.Голубченко отметил, что семья УЕФА — это около 7 тыс. человек, которые обеспечены местами для размещения.

Ожидается, что всего на чемпионат приедут около 100 тыс. болельщиков, для которых в столице предусмотрено около 50 тыс. мест стоимостью от 12 до 109 евро в общежитиях, пансионатах, в 2-3-звездочных и безкатегорийных гостиницах.

«12 евро — это меньше, чем в Польше и Европе», - добавил зампредседателя КГГА.

А.Голубченко сообщил, что на Трухановом острове планируется разбить лагерь для около 40 тыс. шведских болельщиков.

«Сегодня основная задача, связанная с размещением болельщиков в местах проживания по небольшой стоимости, полностью обеспечена», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, девелоперская компания «Ярославов Вал» перенесла на 27 марта т.г. официальное открытие пятизвездочной гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv по ул. Набережно-Крещатицкая, 1а в Киеве под управлением международного гостиничного оператора Fairmont Hotels & Resorts, планировавшееся на 1 марта т.г.

В 12-этажной гостинице 258 номеров, из них 54 номера-люкс, включая президентские и королевские апартаменты. В инфраструктуру гостиницы входят рестораны, бары, SPA-салон с фитнес-залом, конференц-залы, бальный зал и атриум.

Справка УНИАН. ООО «Ярославов Вал» (г. Киев) занимается строительством коммерческой недвижимости (офисных центров и гостиниц). Учредителем компании является ОАО «Венчурный закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Унибудинвест» (г. Киев), доля которого в ООО составляла 95,11%, а также Леонид ЮРУШЕВ – 4,74% и Наталья ЮРУШЕВА – 0,15%.

Компания владеет бутик-отелем «Ривьера на Подоле» и пятизвездочной гостиницей InterContinental в Киеве.

Fairmont Hotels & Resorts принадлежит группе FRHI Holdings Limited (Fairmont Raffles Hotels International), компании, специализирующейся на отельном бизнесе и состоящей более чем из 100 гостиниц с брендами Fairmont, Raffles и Swissоtel. Штаб-квартира Fairmont Hotels & Resorts находится в Торонто (Канада).