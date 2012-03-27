В Киеве в прошлом году созданы 100 ОСМД из 500 запланированных

В Киеве в 2011 году были созданы 100 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) из 500 запланированных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак после заседания Комитета по экономическим реформам, посвященного приоритетным направлениям развития жилищно-коммунальной сферы.

По его словам, на текущий год запланировано так же создание около полутысячи ОСМД. В целом на сегодняшний день в Киеве насчитывается 668 таких объединений.

“В 2011 г. планировалось 500 ОСМД, создано 100. В 2012 году тоже такое количество. Но могу сказать, что это проблема всей Украины. Вместе с тем Киев сегодня находится на первом месте по ЖКХ в Украине, по благоустройству в Украине. Но при этом мы говорим, что не удовлетворены нашими результатами”, - сказал А.Мазурчак.

Объективные причины этого, по словам заместителя руководителя КГГА, - в необходимости изменений законодательства для того, чтобы проще было создавать ОСМД.

«Должен появиться эффективный владелец. ОСМД не является альтернативой жилищных организаций, это форма правления совместным имуществом. А жилищная организация и управляющая компания – это структуры, которые предоставляют киевлянам коммунальные услуги. ОСМД может нанимать и ЖЭК, и частную структуру. Именно поэтому на рынке услуг должна быть возможность для существования всех форм собственности», – добавил А.Мазурчак.

По его словам, городская власть имеет целью сформировать городскую жилищную политику с конкурентной средой на рынке обслуживания жилого фонда.

“Мы должны обеспечить безубыточное функционирование предприятий жилищно-коммунального хозяйства», – подчеркнул А.Мазурчак.

Он отметил необходимость технического переоснащения отрасли, сокращения удельных показателей использования энергетических и материальных ресурсов.