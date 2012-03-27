Власть Киева начала переговоры с ОТІS о замене 560 лифтов, проработавших более 25 лет

Власть Киева ведет переговоры с компанией ОТІS о замене в жилых домах столицы 560 лифтов, которые исчерпали срок своей эксплуатации, то есть отработали более 25 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Комитета по экономическим реформам, посвященного реализации реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщил первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

В случае достижения договоренностей лифты предусматривается заменить в течение этого года.

В интервью журналистам А.Мазурчак сказал, что готов будет рассказать о форме сотрудничества после завершения переговоров с ОТІS.

“Давайте я расскажу после того, как проведем переговоры, чтобы не сорвать их. Но есть сегодня такая возможность, наработка и договоренность. Вчера поддержала нас депутатская комиссия по ЖКХ. Потому мы проведем до пятницы переговоры, и тогда уже, если достигнем конкретных результатов, скажем прессе”, - сказал представитель городской власти.

Справка УНИАН. ОТІS – крупнейший в мире производитель лифтов, эскалаторов, траволаторов. Продукция используется в более 200 странах мира. Основные производственные мощности в Америке, Европе, Азии. ОТИС в Украине был создан в 1992 году. Это украинская компания, которая входит в состав Otis Elevat.