Проект реконструкции «хрущевок» отложен до лучших времен - КГГА

Власти Киева не отказались от проектов реконструкции «хрущевок», но считают возможной их реализацию только после того, как гражданам снова станет доступно кредитование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак в интервью журналистам.

«Относительно «хрущевок» – этот вопрос не снят, он немножко передвинут по времени», - сказал профильный заместитель председателя КГГА.

По словам А.Мазурчака, необходимость ускорения процесса реконструкции «хрущевок» диктует спрос на жилье: «Если бы сегодня был спрос, который был три года назад, до кризиса, когда люди имели возможность привлекать кредитные средства на покупку квартир... Тогда было много инвесторов, которые готовы были вкладывать средства в реконструкцию жилья. Притом дорого было прокладывать сети и осваивать новые территории. И было намного проще реконструировать жилье устаревшее».

Он отметил, что сегодня этих инвесторов нет, потому что свернуты программы кредитования. «Как только пойдет вопрос кредитования, встанет на новый уровень, выйдет государство, как и вся Европа из кризиса, мы вернемся к вопросу реконструкции «хрущевок», - заверил А.Мазурчак.

В то же время он обратил внимание на то, что на сегодняшний момент город интенсивно строит, и напомнил, что в прошлом году было построено 1,5 млн. кв. м. жилья, и в этом году в Киеве будет построено не меньше жилья.

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