Вторичка Харькова в первом квартале подорожала на 0,6%

На вторичном рынке недвижимости Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в январе-марте 2012 года выросла на 0,66%, или 7 долл., – до 1 063 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Червонозаводской район со средним показателем 903 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 378 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Ленинском районе – на 3% (31 долл.) – до 1065 долл., Червонозаводском – на 0,56% (5 долл.) – до 903 долл., Коминтерновском – на 2,33% (21 долл.) – до 921 долл., Киевском районе – на 1,85% (25 долл.) – до 1 378 долл., Октябрьском – на 1,51% (15 долл.) – до 1011 долл., Орджоникидзевском – на 3,32% (30 долл.) – до 933 долл., Московском – на 0,43% (4 долл.) – до 944 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Дзержинском районе – на 1,31% (17 долл.) – до 1 281 долл., Фрунзенском районе – на 1,40% (14 долл.) – до 989 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.