Вторичка Днепропетровска в первом квартале подорожала на 1,21%

На вторичном рынке недвижимости Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в январе-марте 2012 года выросла на 1,21%, или на 14 долл., – до 1 174 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 929 долл./кв. м, самым дорогим – Бабушкинский, где средняя цена продажи составила 1 356 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья зафиксирован в Жовтневом районе – на 1,28% (17 долл.) – до 1 342 долл., Красногвардейском районе – на 2,82% (33 долл.) – до 1 202 долл./кв. м, Индустриальном – на 1,54% (16 долл.) – до 1 057 долл., Самарском районе – на 1,73% (17 долл.) – до 1001 долл., Кировском районе – на 1,75% (21 долл.) – до 1 223 долл., Ленинском районе – на 4,85% (43 долл.) – до 929 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Бабушкинском районе – на 0,88% (12 долл.) – до 1 356 долл., Амур-Нижнеднепровском районе – на 0,10% (1 долл.) – до 989 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.