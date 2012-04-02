Вторичка Киева в первом квартале подорожала на 1,36%

На вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе-марте 2012 года выросла на 1,36% (25 долл.) – до 1 859 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 436 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 967 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 1,24% (29 долл.) – до 2 376 долл./кв. м, Оболонском – на 4,52% (82 долл.) – до 1 895 долл., Голосеевском – на 1,58% (28 долл.) – до 1 799 долл., Соломенском – на 4% (63 долл.) – до 1 637 долл., Днепровском – на 0,19% (3 долл.) – до 1 602 долл., Святошинском районе – на 3,56% (54 долл.) – до 1 571 долл., Деснянском районе – на 3,69% (53 долл.) – до 1 491 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Печерском районе – на 1,26% (38 долл.) – до 2 967 долл./кв. м, Подольском – на 0,36% (6 долл.) – до 1 682 долл., Дарницком районе – на 0,28% (4 долл.) – до 1 436 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.