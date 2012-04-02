Первичка Киева в первом квартале подорожала на 1,74%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе-марте 2012 года выросла на 1,74% (28 долл.) – до 1 640 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 291 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 540 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 2,31% (46 долл.) – до 2 041 долл./кв. м, Деснянском – на 2,73% (35 долл.) – до 1 316 долл./кв. м, Святошинском – на 4,48% (60 долл.) – до 1 398 долл., Днепровском – на 1,97% (28 долл.) – 1 452 долл., Оболонском районе – на 4,30% (69 долл.) – до 1 673 долл., Голосеевском – на 3,20% (51 долл.) – до 1 644 долл., Соломенском районе – на 3,98% (56 долл.) – до 1 462 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 1,44% (37 долл.) – до 2 540 долл./кв. м, Подольском – на 0,68% (10 долл.) – до 1 469 долл., Дарницком районе – на 0,08% (1 долл.) – до 1 291 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.