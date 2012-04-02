Вторичка Одессы в первом квартале подорожала на 0,40%

На вторичном рынке недвижимости Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе-марте 2012 года выросла на 0,40% (6 долл.) – до 1 498 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 211 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 717 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Приморском районе – на 0,12% (2 долл.) – до 1 717 долл., в районе Молдаванка – на 3,31% (40 долл.) – до 1 248 долл., в районе Черемушки – на 2,30% (28 долл.) – до 1 244 долл., в поселке Котовского – на 1,94% (23 долл.) – до 1 211 долл./кв. м.

При этом снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в районе Таирово – на 0,78% (11 долл.) – до 1 394 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.