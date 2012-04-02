Вторичка Львова в первом квартале подорожала на 1,19%

На вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в январе-марте 2012 года выросла на 1,19%, или на 17 долл., – до 1 449 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 187 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 799 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья наблюдался в Шевченковском районе – на 2,34% (29 долл.) – до 1 267 долл., Лычаковском районе – на 2,04% (27 долл.) – до 1 353 долл., Сиховском районе – на 0,94% (11 долл.) – до 1 187 долл./кв. м, Галицком районе – на 1,52% (27 долл.) – до 1 799 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксировано в Зализнычном районе – на 1,51% (20 долл.) – до 1 308 долл./кв. м, Франковском районе – на 0,13% (2 долл.) – до 1 483 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.