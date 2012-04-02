Вторичка Донецка в первом квартале подорожала на 0,43%

На вторичном рынке недвижимости Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе-марте 2012 года выросла на 0,43% (5 долл.) – до 1 166 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 803 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 421 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стоимость 1 кв. м жилья выросла в Ворошиловском районе – на 0,71% (10 долл.) – до 1 421 долл., Кировском – на 2,77% (23 долл.) - до 852 долл./кв. м, Ленинском – на 1,48% (14 долл.) – до 960 долл./кв. м, Куйбышевском – на 2,27% (21 долл.) – до 946 долл./кв.м, Петровском районе – на 2,16% (17 долл.) – до 803 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья отмечалось в Киевском районе – на 0,68% (9 долл.) – до 1 305 долл., Калининском – на 0,67% (8 долл.) – до 1 191 долл., Пролетарском – на 0,75% (7 долл.) – до 922 долл., Буденновском районе – на 0,52% (5 долл.) – до 960 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.