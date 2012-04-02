Комитет ВР рекомендует законопроект о праве собственности должника на единственное жилье

Комитет по вопросам правосудия Верховной Рады рекомендует парламенту принять за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об исполнительном производстве» (относительно сохранения права собственности должника на единственное жилье и земельный участок, на котором оно размещено).

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении парламента.

Законопроект (№ 9124) направлен на создание правовых условий для защиты права собственности на жилье, запрет принудительного выселения собственников жилья и членов их семей в случае, если это их единственное жилье.

Документом предлагается внести изменения в статьи 52, 63 закона «Об исполнительном производстве», которыми установить запрет на обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором оно расположено. Кроме этого, перечень видов имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, дополняется оборудованием для обогрева помещения, если оно используется также для приготовления пищи, одно на помещение.

По мнению членов комитета, реализация положений законопроекта позволит защитить собственников жилья и членов их семей, если это их единственное жилье, от принудительного выселения, предотвратить увеличение количества людей, не имеющих жилья, а также урегулирует правоотношения при выполнении решений судов и устранит коллизию норм законодательства.

В то же время, по мнению Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады, данное ограничение следует дополнить механизмом, который должен определить в случае, если лицо, на имущество которого обращается взыскание, имеет жилье значительно большего размера, чем норма жилой площади, определенная в соответствии со ст. 48 Жилищного кодекса УССР, переселить его в жилье меньшего размера, обратив взыскание на принадлежащее ему жилье большего размера.