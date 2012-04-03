Законодательные новшества могут поднять цены на жилье на 10-20%

Принятие законопроекта № 9011 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно платы за присоединение к сетям субъектов естественных монополий», принятого парламентом в первом чтении, приведет к удорожанию жилья на 10-20%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции озвучил глава совета директоров Конфедерации строителей Украины (Конфедерація Будівельників України, КБУ) Лев Парцхаладзе.

«Если этот закон будет в таком виде принят, то он повысит стоимость жилья от 10 до 20%. Он лоббирует интересы только частных монопольных организаций», - сказал он.

По мнению Л.Парцхаладзе, документ противоречит основным конституционным принципам — защите прав собственности и недопущению злоупотребления монопольным положением на рынке, закону «О регулировании градостроительной деятельности» и антикризисному закону №800.

Народный депутат, член совета директоров КБУ Михаил Полянчич также считает законопроект «чисто частно лоббистским» и не имеющим отношения ни к строительству, ни к энергетике. По его словам, не имеет смысла вносить в документ какие-то поправки, он намерен просить депутатов отклонить законопроект во втором чтении.

«Если это не поможет, мы будем организовывать сопротивление, в том числе политическое», - добавил депутат.

Президент группы компаний «Герц», член совета директоров КБУ Александр Ротов назвал документ «открытой диктатурой частного монополиста».

По оценкам генерального директора компании «Омокс», члена совета директоров КБУ Алексея Кулагина, до 70% в структуре стоимости жилья имеет государство.

«При получении технических условий на реализацию своих проектов, в них уже заложено создание инженерной инфраструктуры... В техусловиях указано, что строительство еще сопровождается реконструкцией уже существующих и используемых монополистами сетей. Стоимость этих работ в совокупности к квадратному метру для строителей обходится в 30-40%», - пояснил гендиректор компании.

Он добавил, что строители работают в тяжелых условиях, их доходность сегодня в два раза ниже депозитных ставок в банках.

А.Кулагин отметил, что согласно закону о регулировании градостроительной деятельности, строители могут передавать затраты по созданию инженерных сетей местным общинам в счет компенсации социальных взносов, что на 4-10% удешевило строительство.

«Но в противовес этому закону монополисты сразу же инициируют закон №9011, в котором они отменяют эту норму. То есть сразу же увеличивают назад на 4% стоимость затрат на один квадратный метр. Плюсом они решили добавить еще плату по своему усмотрению за подключение сетей, которая уже предусмотрена выданными техническими условиями данного монополиста на сооружение всей инженерии, необходимой для объекта», - пояснил член КБУ.

Причем эта оплата происходит только после безвозмездной передачи не только внеплощадочных сетей, но и внутриплощадочных сетей, уточнил гендиректор компании «Омокс». В то же время, согласно закону о регулировании градостроительной деятельности, строителям могут зачесть в счет социальных отчислений только внеплощадочные сети, которые составляют 5-20% в структуре стоимости строительства жилья.

Кроме того, по мнению членов КБУ, в законопроекте заложен непрозрачный механизм формирования стоимости подключения к сетям, которую определяет монополист без участия и контроля со стороны местных советов.

Также документ не содержит положений о льготных условиях присоединения к сетям для доступного и социального жилья.

«Если закон будет в такой форме принят, мы будем принимать жесткие меры. У нас строителей много, областей двадцать пять, все области приедут сюда. Если проголосуют этот закон, мы соберем большую общественность и в такой форме этот закон пропускать не дадим», - подчеркнул глава совета директоров КБУ.

По словам Л.Парцхаладзе, КБУ подготовила открытое письмо по данному вопросу к премьер-министру Николаю Азарову, главе ВРУ Владимиру Литвину, секретарю СНБО Андрею Клюеву, министру регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолию Близнюку, министру энергетики и угольной промышленности Юрию Бойко, главе комитета ВР по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Владимиру Рыбаку и главе комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Николаю Мартыненко.

Доработанная версия законопроекта №9011 была внесена в парламент 20 февраля т.г. народным депутатом Николаем Мартыненко (НУНС). 20 марта т.г. данный законопроект был принят ВР в первом чтении.