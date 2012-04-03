Столичный рынок жилья будет дешеветь в течение 3-4 лет

Столичный рынок жилья ждет плавное снижение цен на протяжении минимум 3-4 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня на пресс-конференции озвучил президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр Рубанов.

«С моей точки зрения, мы только вошли в кризисное состояние, мы еще будем видеть и ощущать не одно «дно» еще на протяжении как минимум 3-4 лет... Это будет плавное снижение», - считает он.

По мнению А.Рубанова, если экономическое состояние в стране не ухудшится, к этому времени в Киеве средняя стоимость жилья достигнет комфортной для покупателя и продавца отметки в 1,5 тыс. долл./кв.м.

Председатель комитета аналитики и статистики Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Всеволод Жоголев оценивает ситуацию на рынке жилья столицы как неопределенную.

«С технической позиции мы прошли дно, коснулись того минимума, ниже которого продавцы пока не готовы уступать. Однако на сегодняшний день фундаментальных факторов для того, чтобы цены росли, объективно нет. Ситуация в частном секторе ухудшается, нам еще прогнозируют девальвацию, нас пугают ростом коммунальных платежей», - отметил он.

При этом, если после парламентских выборов ситуация с притоком валюты не улучшится, то грядущая небольшая девальвация неизбежно «ударит» по ценам на жилье.

По мнению В.Жоголева, роста цен на жилье стоит ожидать не ранее 2013 года, а то и через два года, когда начнет улучшаться экономическая ситуация в стране.

Он считает, что стоимость жилья в новостройках на окраинах столицы в 7,2 тыс. грн/кв.м — это себестоимость строительства, ниже которой «просто некуда двигаться».

«Единственное, что некому покупать», - добавил он.

В.Жоголев сообщил, что основной спрос на жилье сосредоточен на двухкомнатных квартирах. Эксперт также отмечает перемещение спроса от эконом-класса в средний ценовой сегмент недвижимости. В частности, в элитном сегменте количество сделок выросло на 50% в первом квартале.

При этом спрос на жилье бизнес-класса формируют чиновники и госслужащие высокого ранга, которые предпочитают приобретать современное жилье в строящихся объектах.

По данным ССНУ, в первом квартале т.г. средняя стоимость жилья в Киеве выросла на 1,64% - до 1854 долл./кв.м. Стоимость «гостинок» в столице составляет в среднем 54,1 тыс. долл., однокомнатных квартир — 71,4 тыс. долл., двухкомнатных — 99 тыс. долл., трехкомнатных — 129 тыс. долл. Размер торга при покупке жилья в эконом-сегменте составляет порядка 5-7%, в центре Киева - 20-22%.