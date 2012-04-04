Стоимость коттеджей под Киевом в І квартале выросла на 0,83%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в киевском регионе в январе-марте 2012 года выросла на 0,83% (8 долл.) – до 972 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 5,27% (73 долл.) – до 1 312 долл./кв. м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 240 долл./кв. м, самым дорогим – Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1 433 долл./кв. м.

По данным компании, в прошлом году рост стоимости коттеджей зафиксирован в Киево-Святошинском районе – на 2,76% (38 долл.) – до 1 414 долл./кв. м, Обуховском – на 3,24% (45 долл.) – до 1 433 долл./кв. м, Васильковском – на 3,05% (29 долл.) – до 981 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 1,42% (9 долл.) – до 642 долл./кв. м, Фастовском – на 5,25% (27 долл.) - до 541 долл./кв. м, Белоцерковском – на 3,72% (19 долл.) – до 530 долл./кв. м, Мироновском – на 4,10% (19 долл.) – до 482 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 3,54% (15 долл.) – до 439 долл./кв. м, Богуславском – на 3,27% (12 долл.) – до 379 долл./кв. м, Яготинском районе – на 3,10% (11 долл.) – до 366 долл./кв. м, Иванковском – на 3,47% (12 долл.) – до 358 долл./кв. м, Таращанском – на 6,76% (19 долл.) – до 300 долл./кв. м, Сквирском – на 6,67% (15 долл.) – до 240 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости домовладений наблюдалось в Бориспольском районе – на 5,42% (70 долл.) – до 1 222 долл./кв. м, Макаровском районе – на 5,42% (55 долл.) – до 960 долл./кв. м, Вышгородском – на 3,99% (37 долл.) – до 890 долл./кв. м, Ракитнянском – на 1,58% (6 долл.) – до 374 долл./кв. м, Броварском – на 2,35% (22 долл.) – до 916 долл./кв. м, Згуровском – на 4,11% (16 долл.) – до 373 долл./кв. м, Бородянском – на 2,91% (25 долл.) – до 833 долл./кв. м, Барышевском – на 3,14% (15 долл.) – до 462 долл./кв. м,

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не участвуют в анализе).