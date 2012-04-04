Утверждены критерии оценки степени риска от хоздеятельности в жилищной сфере

Кабинет министров своим постановлением утвердил критерии, по которым оценивается степень риска от ведения хозяйственной деятельности в жилищной сфере и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора.

Соответствующее постановление №259 от 28 марта т.г. размещено на правительственном портале.

Согласно документу, речь идет о следующих критериях: техническое состояние зданий, сооружений и придомовых территорий, которые обслуживаются; предоставление услуг по содержанию, управлению домами, сооружениями и прилегающей территорией, а также проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.

В соответствии с установленными критериями, субъекты хозяйствования относятся к одной из трех степеней риска - высокой, средней и незначительной.

К субъектам хозяйствования с высокой степенью риска относятся субъекты, оказывающие услуги по содержанию аварийных или ветхих домов, сооружений и их придомовых территорий или осуществляющие управление ими. Также к данной группе относятся субъекты, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере обращения с бытовыми отходами.

К субъектам хозяйствования со средней степенью риска относятся предприятия, оказывающие услуги по содержанию домов, сооружений, не относящихся к аварийным или ветхим, и их придомовых территорий, и осуществляющие управление ими. Также это субъекты, осуществляющие хозяйственную деятельность по уборке и вывозу снега, посыпке части придомовой территории, предназначенной для прохода и проезда, противогололедными смесями. При этом в группу включены субъекты, осуществляющие техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества.

К субъектам хозяйствования с незначительной степенью риска относятся субъекты, которые не подпадают под критерии субъектов хозяйствования с высокой и средней степенью риска.

Госархстройинспекция должна осуществлять контроль за хозяйствами с высокой степенью риска не чаще одного раза в год, со средней - не чаще одного раза в 2 года, с незначительной - не чаще одного раза в три года.