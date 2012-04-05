Стоимость торговых площадей в Одессе в первом квартале выросла на 0,7%

Средняя стоимость продажи торговых площадей (не в торговых центрах) на вторичном рынке Одессы в январе-марте 2012 года выросла на 0,7% (13 долл.) – до 1 865 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 481 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 2 063 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых помещений в Приморском районе выросла на 2,23% (45 долл.) - до 2 063 долл./кв. м, в районе Таирово – снизилась на 1,78% (33 долл.) - до 1 824 долл./кв. м, в районе Черемушки - выросла на 1,46% (25 долл.) – до 1 741 долл./кв. м, в районе Молдаванка – снизилась на 1,75% (27 долл.) - до 1 512 долл./кв. м, в поселке Котовского – снизилась на 1,13% (17 долл.) - до 1 481 долл./кв. м.