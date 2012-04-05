Стоимость торговых площадей во Львове в первом квартале снизилась на 1,34%

Средняя стоимость торговых площадей (не в торговых центрах) во Львове в январе-марте 2012 года снизилась на 1,34% (24 долл.) - до 1 764 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 508 долл./кв. м, самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 2 223 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых помещений в Галицком районе снизилась на 3,26% (75 долл.) - до 2 223 долл./кв. м, во Франковском районе – снизилась на 2,4% (43 долл.) - до 1 752 долл./кв. м, в Зализнычном районе – выросла на 2,22% (36 долл.) - до 1 658 долл./кв. м, в Лычаковском районе — выросла на 1,5% (24 долл.) - до 1 627 долл./кв. м, в Шевченковском районе – снизилась на 1,81% (28 долл.) - до 1 521 долл./кв. м, в Сиховском районе – выросла на 1,07% (16 долл.) - до 1 508 долл./кв. м.