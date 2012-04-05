Стоимость торговых площадей в Донецке в первом квартале выросла на 1,34%

Средняя стоимость продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке Донецка в январе-марте 2012 года выросла на 1,34% (на 20 долл.) – до 1 516 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 974 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 915 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость продажи торговых помещений в Ворошиловском районе выросла на 3,29% (61 долл.) – до 1 915 долл./кв. м, в Киевском районе – выросла на 0,94% (15 долл.) – до 1 611 долл./кв. м, в Калининском районе – выросла на 3,82% (58 долл.) – до 1 575 долл./кв. м, в Ленинском районе – снизилась на 3,19% (40 долл.) – до 1 215 долл./кв. м, в Куйбышевском районе – выросла на 1,83% (23 долл.) – до 1 282 долл./кв. м, в Пролетарском районе – снизилась на 2,82% (35 долл.) – до 1 207 долл./кв. м, в Буденновском районе – снизилась на 3,84% (46 долл.) – до 1 152 долл./кв. м, в Кировском районе – снизилась на 2,12% (22 долл.) – до 1 017 долл./кв. м, в Петровском районе – снизилась на 1,12% (11 долл.) – до 974 долл./кв. м.