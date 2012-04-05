Стоимость торговых площадей в Харькове в первом квартале снизилась на 0,95%

Средняя стоимость продажи торговых помещений на вторичном рынке Харькова в январе-марте 2012 года снизилась на 0,95% (13 долл.) – до 1 349 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 1 180 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 563 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых площадей в Киевском районе снизилась на 4,64% (75 долл.) – до 1 540 долл./кв. м, в Дзержинском районе – снизилась на 3,04% (48 долл.) – до 1 533 долл./кв. м, в Ленинском районе – снизилась на 2,40% (34 долл.) – до 1 382 долл./кв. м, в Октябрьском районе – выросла на 1,36% (17 долл.) – до 1 263 долл./кв. м, во Фрунзенском районе – снизилась на 2,31% (30 долл.) – до 1 269 долл./кв. м, в Московском районе – снизилась на 3,10% (40 долл.) – до 1 250 долл./кв. м, в Коминтерновском районе – снизилась на 2,04% (26 долл.) – до 1 250 долл./кв. м, в Червонозаводском районе – выросла на 2,57% (31 долл.) – до 1 235 долл./кв. м, в Орджоникидзевском районе – снизилась на 2,01% (24 долл.) – до 1 173 долл./кв. м.