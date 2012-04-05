Стоимость торговых площадей в Днепропетровске в первом квартале выросла на 0,52%

Средняя стоимость продажи торговых площадей (не в торговых центрах) на вторичном рынке Днепропетровска в январе-марте 2012 года выросла на 0,52% (8 долл.) - до 1 536 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Амур-Нижнеднепровский район со средним показателем 1 251 долл./кв. м, самым дорогим - Жовтневый район, где средняя цена продажи составила 1 791 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость торговых площадей в Жовтневом районе снизилась на 2,29% (42 долл.) - до 1 791 долл./кв. м, в Бабушкинском районе - выросла на 2,66% (45 долл.) - до 1 736 долл./кв. м, в Красногвардейском районе - снизилась на 1,63% (26 долл.) - до 1 574 долл./кв. м, в Кировском районе - выросла на 3,38% (52 долл.) - до 1 589 долл./кв. м, в Индустриальном районе - выросла на 1,83% (25 долл.) - до 1 389 долл./кв. м, в Самарском районе - выросла на 3,52% (43 долл.) - до 1 266 долл./кв. м, в Ленинском районе - снизилась на 2,8% (36 долл.) - до 1 252 долл./кв. м, в Амур-Нижнеднепровском районе - выросла на 2,46% (30 долл.) - до 1 251 долл./кв. м.