Стоимость торговых площадей в Киеве в первом квартале выросла на 0,09%

Средняя стоимость продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке Киева в январе-марте 2012 года выросла на 0,09% (2 долл.) – до 2 268 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 696 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 367 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость продажи торговых помещений в Печерском районе выросла на 1,66% (55 долл.) – до 3 367 долл./кв. м, в Шевченковском районе – выросла на 3,99% (118 долл.) – до 3077 долл./кв. м, в Подольском районе – выросла на 3,73% (107 долл.) – до 2 978 долл./кв. м, в Голосеевском районе – снизилась на 2,39% (60 долл.) – до 2 452 долл./кв. м, в Деснянском районе – выросла на 2,95% (54 долл.) – до 1 885 долл./кв. м, в Святошинском районе – снизилась на 1,57% (28 долл.) – до 1 755 долл./кв. м, в Дарницком районе – снизилась на 1,62% (28 долл.) – до 1 696 долл./кв. м, в Оболонском районе – снизилась на 3,4% (76 долл.) – до 2 160 долл./кв. м, в Соломенском районе – снизилась на 2,37% (45 долл.) – до 1 856 долл./кв. м, в Днепровском районе – снизилась на 1,67% (31 долл.) – до 1 825 долл./кв. м.