Цены на первичном рынке Киева в марте стабилизировались на уровне 13,14 тыс. грн/кв.м

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в марте т.г. выросла на 0,1% - до 13 140 грн/кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В частности, в марте средняя стоимость жилья эконом-класса выросла на 0,2% - до 9 747 грн/кв. м, бизнес-класса – снизилась на 0,05% - до 15 145 грн/кв. м, премиум-класса – выросла на 0,15% - до 20 817 грн/кв. м.

Предложение квартир в марте в общей площади и денежном выражении на рынке новостроек Киева относительно февраля увеличилось на 0,6% и 0,7% соответственно.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 58%. Новостройки бизнес-класса составляют 28% от общего количества, премиум-класса – 14%. За месяц уменьшилась доля новостроек бизнес-класса на 1%, премиум-класса – увеличилась на 1%.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний. В отчете проанализировано 129 новостроек 56 компаний-операторов.