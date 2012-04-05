В Киеве в марте количество сданных в аренду квартир выросло до 1210

В Киеве в марте сдано в аренду 1 210 квартир, что почти на 10% выше показателей февраля, сообщили УНИАН в агентстве недвижимости SV Realty.

По данным агентства, наибольшим спросом в марте пользовались однокомнатные квартиры (42% сделок), 38% приходится на двухкомнатные квартиры и 20% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (45%) приходится на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн в месяц, 43% - в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн и 12% - в категории свыше 7 тыс. грн.

Напомним, в феврале 2012 года в Киеве была сдана в аренду 1 101 квартира.