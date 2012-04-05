Польша может не достроить один из стадионов к Евро 2012 – субподрядчик

Варшава. Городской стадион во Вроцлаве, где должны состояться матчи финальной части нынешнего чемпионата Европы по футболу, может быть не введен в эксплуатацию до начала мероприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении компании - субподрядчика строительства футбольной арены - компании Imtech Polska.

Польская компания сегодня сообщила о расторжении контракта с генеральным подрядчиком строительства, немецкой фирмой Max Bоgl, обвинив ее в задолженности за выполненные услуги и нарушении договоренностей.

«С конца ноября 2011 года Imtech Polska не получает необходимых платежей от генерального подрядчика, фирмы Max Bоgl, а также согласованной между сторонами поддержки, которая должна была помочь своевременному завершению всех монтажных работ, необходимых для функционирования стадиона», - говорится в заявлении.

Imtech Polska отметила, что, собственно, по этой причине у нее возникли долги перед другими компаниями, которые выполняли часть работ и поставляли материалы по ее заказу.

«Такая ситуация делает невозможной продолжение работ нашей фирмой на стадионе, следствием чего является то, что городской стадион … может быть не завершен», - отметила компания.

Сегодня польские СМИ сообщили о том, что несколько десятков работников ряда компаний меньших субподрядчиков начали забастовку, требуя выплаты задолженности по зарплате за 2 месяца.

Они также заявили, что для своевременного завершения всех работ им необходимо работать ежедневно без всяких задержек.

Как сообщает TVN24, задолженность перед всеми малыми субподрядчиками за последние три месяца составляет около 1 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, Max Bоgl стал генеральным подрядчиком строительства Вроцлавского стадиона в начале 2010 года, когда власть Вроцлава разорвала контракт с компанией Mostostal из-за более чем четырехмесячной задержки строительных работ.

Справка УНИАН. UEFA должен получить готовые к проведению матчей четыре стадиона в Польше и в Украине 11 мая, а первый матч открытия состоится в Варшаве 8 июня.

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