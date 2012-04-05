Шулявку очистили от рынка «сэконд-хенд» - КГГА

Шулявка очищена от рынка «сэконд-хенд». Территорию, на которой проходили демонтажные работы, работники КП ДЭУ Соломенского района привели в надлежащее состояние. Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевблагоустройство».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в целом демонтаж временных сооружений проходил на территории площадью почти 0,43 га. Сами работы начались в конце прошлого года. Однако, в середине января предприниматели обратились с просьбой дать им четыре недели для демонтажа палаток собственными силами. Однако своего слова они так и не сдержали. Поэтому 17 марта демонтажные бригады коммунального предприятия «Киевблагоустройство» вернулись на резонансный объект, сообщают в мэрии.

На протяжении всего периода демонтажа на «сэконд-хенде» работали от одной до трех демонтажных бригад одновременно. Однако, большой фронт работ не позволял провести демонтаж более быстрыми темпами, отметили в КГГА.

Как сообщал УНИАН, 20 марта председатель КГГА Александр Попов сообщил, что всем торговцам с рынка на Шулявке предложили зарегистрировать свой бизнес и продолжить работу на одном из 4-х коммунальных рынков столицы. В частности, после регистрации бизнеса предприниматели смогут получить места для торговли на рынках «Отрадненский» в Соломенском районе и «ТД «Святошин». Также городская власть разрабатывает вопрос относительно обустройства торговых объектов с бывшими в употреблении вещами по адресам: пересечение улиц Миропольской и Юности; на проспекте Академика Палладина, 87.