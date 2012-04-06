Стоимость офисных площадей в Одессе в первом квартале снизилась на 1,16%

Средняя стоимость офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Одессы в январе-марте 2012 года снизилась на 1,16% (21 долл.) - до 1 786 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 392 долл./кв. м, самым дорогим - Приморский район, где средняя цена продажи составила 2 013 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных площадей в Приморском районе снизилась на 3,13% (65 долл.) - до 2 013 долл./кв. м, в районе Таирово - выросла на 2,19% (37 долл.) - до 1 725 долл./кв. м, в районе Черемушки - выросла на 2,92% (45 долл.) - до 1 587 долл./кв. м, в районе Молдаванка - снизилась на 1,76% (26 долл.) - до 1 453 долл./кв. м, в поселке Котовского - снизилась на 1,28% (18 долл.) - до 1 392 долл./кв. м.