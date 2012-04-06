В ООН считают, что жилье в Украине стоит непомерно дорого

Европейская экономическая комиссия ООН, которая проводит оценку состояния жилищного сектора в Украине, отмечает непомерную дороговизну украинского жилья.

Об этом говорится на сайте центра новостей ООН.

Как указывается в сообщении, в соответствии с индексом, учитывающем цены на жильё в привязке к средней заработной плате, Киев приближается к таким мегаполисам, как Нью-Йорк и Лондон и обгоняет Москву. При этом в стране ощущается нехватка жилья.

Главной проблемой жилищного сектора в ЕЭК ООН называют энергоёмкость. По данным Всемирного банка, расход энергии на квадратный метр жилой площади в Украине вдвое выше того же показателя в Западной Европе. Несмотря на рост цен на топливо, потребление энергии в жилищном секторе не снижалось за последние 20 лет.

При этом в ООН считают, что Украина обладает хорошим потенциалом для разработки и осуществления эффективной жилищной политики.

Как сообщал УНИАН, Европейская экономическая комиссия ООН в мае 2013 г. представит в Киеве обзор жилищного сектора Украины.

Подготовленный обзор планируется передать 25 мая т.г. Минрегиону для учета предложений и замечаний украинской стороны. Окончательный вариант обзора планируется утвердить 24 сентября т.г. на заседании Комитета жилищного хозяйства и землепользования ЕЭК ООН в Женеве.

Предполагается, что обзор будет содержать анализ жилищного фонда, коммунального хозяйства, объемов строительства нового жилья, коснется вопросов финансирования жилищного сектора, управления земельными ресурсами, а также рекомендации комиссии по каждому направлению.

Комиссия начала подготовительную работу в июне 2011 г. после получения официального запроса от правительства Украины. Исследовательская работа комиссии началась 18 марта т.г.

Европейская экономическая комиссия ООН включает 56 стран мира. Комитет жилищного хозяйства и землепользования ЕЭК ООН был создан в 1947 году для восстановления послевоенной Европы. За время деятельности комитет подготовил обзоры жилищного сектора для 15 стран.