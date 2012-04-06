Стоимость офисных площадей в Донецке в первом квартале снизилась на 0,83%

Средняя стоимость офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Донецка в январе-марте 2012 года снизилась на 0,83% (12 долл.) - до 1 437 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 962 долл./кв. м., самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 837 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Ворошиловском районе снизилась на 1,13% (21 долл.) - до 1 837 долл./кв. м, в Киевском районе - снизилась на 4,04% (62 долл.) - до 1 471 долл./кв. м, в Калининском районе - снизилась на 3,46% (49 долл.) - до 1 366 долл./кв. м, в Ленинском районе - выросла на 4,93% (60 долл.) - до 1 277 долл./кв. м, в Куйбышевском районе - снизилась на 1,42% (16 долл.) - до 1 113 долл./кв. м, в Буденновском районе - выросла на 4,28% (50 долл.) - до 1 217 долл./кв. м, в Пролетарском районе - выросла на 3,06% (34 долл.) - до 1 145 долл./кв. м, в Кировском районе - снизилась на 2,09% (22 долл.) - до 1 033 долл./кв. м, в Петровском районе - выросла на 3,66% (34 долл.) - до 962 долл./кв. м.