Стоимость офисных площадей в Харькове в первом квартале выросла на 0,16%

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Харькова в январе-марте 2012 года выросла на 0,16% (2 долл.) - до 1 255 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Фрунзенский район со средним показателем 1 126 долл./кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 548 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Киевском районе снизилась на 1,53% (24 долл.) - до 1 548 долл./кв. м, в Дзержинском районе - снизилась на 2,08% (31 долл.) - до 1 456 долл./кв. м, в Ленинском районе - снизилась на 1,93% (25 долл.) - до 1 267 долл./кв. м, в Коминтерновском районе - выросла на 4,90% (56 долл.) - до 1 198 долл./кв. м, в Московском районе - выросла на 2,56% (29 долл.) - до 1 160 долл./кв. м, в Октябрьском районе - выросла на 2,30% (26 долл.) - до 1 157 долл./кв. м, в Червонозаводском районе - снизилась на 3,11% (37 долл.) - до 1 154 долл./кв. м, в Орджоникидзевском районе - выросла на 3,83% (43 долл.) - до 1 167 долл./кв. м, во Фрунзенском районе - снизилась на 2,17% (25 долл.) - до 1 126 долл./кв. м.