Стоимость офисных площадей во Львове в первом квартале выросла на 0,06%

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Львова в январе-марте 2012 года выросла на 0,06% (1 долл.) - до 1 771 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 521 долл./кв. м, самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 2 195 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных площадей в Галицком районе снизилась на 2,44% (55 долл.) - до 2 195 долл./кв. м, во Франковском районе - снизилась на 2,91% (51 долл.) - до 1 700 долл./кв. м, в Зализнычном районе - выросла на 3,32% (53 долл.) - до 1 650 долл./кв. м, в Лычаковском районе - выросла на 2,08% (34 долл.) - до 1 665 долл./кв. м, в Шевченковском районе - выросла на 2,66% (41 долл.) - до 1 584 долл./кв. м, в Сиховском районе - выросла на 2,49% (37 долл.) - до 1 521 долл./кв. м.